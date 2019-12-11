Сотрудника Росавиации из Краснодара подозревают в коррупции

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-11T19:19:04+03:00

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В Ростове-на-Дону отдел по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении главного специалиста-эксперта отдела радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Южного МТУ Росавиации. Его подозревают в получении взятки в значительном размере. Также подозреваемыми являются – представитель трех строительных компаний (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере) и женщина - посредник.

- Как установило следствие, в конце мая 2019 года представитель строительных компании за положительные решения вопросов о согласовании возведения многоэтажных жилых домов в кратчайшие сроки в пределах приаэродромной территории Краснодара перечислил на банковскую карту посредницы деньги в сумме 100 тысяч рублей, предназначенных для сотрудницы Росавиации. Эти деньги женщины поделили поровну, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Южного СУ на транспорте СК России.

Следственные действия продолжаются. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения противоправного деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU