На Кубани уже шесть клиник проводят ЭКО по полисам ОМС

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-11T19:16:51+03:00

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В Краснодаре открылась новая клиника, где будут проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения по системе обязательного медицинского страхования. Теперь на территории региона их шесть.

- На сегодняшний день ЭКО - востребованная медуслуга в которой нуждается большое количество пар в регионе. Сейчас часть средств регионального фонда ОМС направляют в негосударственные клиники, для оплаты оказания различных услуг для населения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В новой краснодарской клинике на площади в 360 квадратных метров располагается отделение женской консультации, репродуктологии и операционная. Мощности новой клиники позволят проводить до 600 циклов ЭКО, в том числе по ОМС, а также порядка 1 тыс. малых гинекологических операций.

Стоит добавить, что в 2019 году процедурой ЭКО по линии фонда ОМС в Краснодарском крае прошли свыше 2 тысяч пар.

ИСТОЧНИК KP.RU