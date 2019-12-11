2019-12-11T21:47:44+03:00
Спорт

Пашутин вернулся: «Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в «Баскет-Холле»

Краснодарцы выиграли со счетом 83:76
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Локомотив-Кубань обыграл Партизан в Еврокубке Фото: ПБК Локомотив-КубаньЛокомотив-Кубань обыграл Партизан в Еврокубке Фото: ПБК Локомотив-Кубань
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Баскетболисты «Локомотива-Кубани» на домашней арене обыграли сербский «Партизан» и поправили свое турнирное положение в Еврокубке. Встреча в «Баскет-Холле» завершилась со счетом 83:76

Этот матч стал первым для главного тренера «Локо» Евгения Пашутина после его возвращения в Краснодар.

Стартовую четверть «красно-зеленые» провели уверенно и выиграли ее со счетом 27:19, показав отличную реализацию дальних бросков – 4 из 6. Во второй десятиминутке «Локо» удерживал преимущество, но баззер Гордича отправил команды на перерыв со счетом 45:40.

Третья четверть началась с двух легких атак «Партизана» и Евгений Пашутин сразу использовал тайм-аут. А через несколько минут гости повели в счете. В непростой ситуации лидером «Локо» стал Кузьминскас реализовавший несколько важнейших бросков. Перед финальной десятиминуткой краснодарцы вели всего в одно очко 67:66.

На старте четвертой четверти трехочковым отметился Кулагин. После этого началось противостояние защит команд и в нем преуспели игроки «Локо». Гости быстро набрали пять фолов и «красно-зеленые» регулярно оказывались на линии штрафных. Тренер «Партизана» Тринкьери взял тайм-аут при 74:68 в пользу хозяев.

Ключевой в концовке стала затяжная атака сербов. «Локо» несколько раз подряд проиграл подбор на своем щите, после чего в дело вмешался Евгений Пашутин. Мяч коснулся тренера, за что он получил технический фол. Однако следующая атака гостей завершилась нарушением правила 24 секунд. Последние секунды матча «Баскет-Холл» встречал стоя. Сирена зафиксировала победу «Локо».

Лидерами краснодарцев стали Кузьминскас (17 очков), Каммингс (16 очков) и Кулагин (15 очков).

Чтобы пробиться в Топ-16 Еврокубка «Локомотиву» нужно обыграть турецкий «Тофаш» на выезде. Решающий матч состоится 17 декабря и начнется в 20:00 мск.

Снова увидеть «Локо» в деле краснодарцы смогут уже в субботу 14 декабря. В рамках Единой лиги ВТБ «железнодорожники» сыграют с Пармой. Последний домашний матч года начнется в «Баскет-Холле» в 17:00. Стоимость билетов от 150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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