2019-12-12T07:30:22+03:00
Общество

На Кубани прошли Всероссийские командно-штабные учения

Они позволяют своевременно разрабатывать различные методы реагирования на новые риски
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Крупномасштабные Всероссийские командно-штабные учения прошли в Новороссийске и Темрюкском районе. На практике испытывали современные образцы пожарно-спасательной техники, внедряли инновационные технологии при оказании помощи населению.

- В учениях приняли участие 328 человек, 62 единицы техники, 13 морских судов, 1 воздушное судно, от МЧС России – 101 человек и 18 единиц техники, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По легенде на 130-м километре трассы Новороссийск-Керчь вблизи поселка Тамань из-за снежных заносов было ограничено движение. В результате ДТП один автомобиль загорелся. Спасательным расчетом ПСП Темрюкского района и «АСО Темрюкского района» был организован мобильный пункт питания, обогрева и зарядки мобильных устройств, сотрудники провели спасательные работы.

В Новороссийске силы РСЧС отработали условную ситуацию в морском порту, где по легенде произошел пожар, а также разлив 25 тонн нефти. На месте потушили танкер, установили пострадавших.

Во всех учебных точках силы и средства РСЧС с поставленными задачами справились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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