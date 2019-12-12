2019-12-12T07:40:00+03:00
Спорт

В Краснодарском крае прошли региональные соревнования по фехтованию

За награды боролись более 100 спортсменов от 13 до 19 лет
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае прошли региональные соревнования по фехтованиюВ Краснодарском крае прошли региональные соревнования по фехтованию
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Первенство Краснодарского края по фехтованию проходило на базе комплекса тренировочных залов «Чемпион» в кубанской столице. За награды боролись более 100 спортсменов от 13 до 19 лет из Сочи, Краснодара, Армавира, Белореченского, Приморско-Ахтарского и Северского районов.

- По итогам победу в командном зачете на рапирах среди юношей и девушек одержали представители «Краснодар-2». В командном зачете на шпагах среди юниорок «золото» на счету «Краснодар-1», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Эти соревнования дали возможность тренерскому штабу отобрать кандидатов в региональную сборную. Лучшие из участников турнира смогут побороться уже за награды окружных и всероссийских первенств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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