2019-12-12T08:06:41+03:00
Происшествия

На полтора года осудили хулигана, который напал на медика в Краснодарском крае

Он также выплатит моральную и материальную компенсацию в размере 50 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На полтора года осудили хулигана, который напал на медика в Краснодарском краеНа полтора года осудили хулигана, который напал на медика в Краснодарском крае
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Фельдшер скорой медицинской помощи Новороссийска обратился в ККООМР (Краснодарская краевая общественная организация медицинских работников).

- 10 февраля 2019 года пьяный мужчина напал на медика бригады скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову. После чего врач обратился к юристам за помощью, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе здравоохранения Краснодарского края.

В ходе судебного разбирательства, мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. В результате гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также он выплатит моральную и материальную компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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