Выставка «Оружие и охота» проходит в Краснодаре
В Краснодаре в государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына открылась новая выставка «Оружие и охота».
- Посетители увидят шпаги, сабли, мечи британского, германского, французского производства. Украшением выставки стал интерьер комнаты охотника, в котором размещены чучела животных и птиц, оленьи рога и другие трофеи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Экспонаты представляют историю развития холодного и огнестрельного оружия с древности и до наших дней на основе фондовой коллекции музея-заповедника. Представлены охотничьи ружья различных производителей, принадлежавшие знаменитым людям, внесшим свой вклад в историю региона. Большую помощь в создании экспозиции оказали частные коллекционеры.
Выставка «Оружие и охота» будет работать до 8 марта 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU