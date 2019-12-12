Выставка «Оружие и охота» проходит в Краснодаре

СЕГОДНЯ 08:25 2019-12-12T08:25:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре в государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына открылась новая выставка «Оружие и охота».

- Посетители увидят шпаги, сабли, мечи британского, германского, французского производства. Украшением выставки стал интерьер комнаты охотника, в котором размещены чучела животных и птиц, оленьи рога и другие трофеи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Экспонаты представляют историю развития холодного и огнестрельного оружия с древности и до наших дней на основе фондовой коллекции музея-заповедника. Представлены охотничьи ружья различных производителей, принадлежавшие знаменитым людям, внесшим свой вклад в историю региона. Большую помощь в создании экспозиции оказали частные коллекционеры.

Выставка «Оружие и охота» будет работать до 8 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU