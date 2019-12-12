Трехсекционный трамвай из Усть-Катава отправлен в Краснодар

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-12T08:39:16+03:00

Его доставят примерно через четыре дня [фото]

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Из Усть-Катава Челябинской области, где находится вагоностроительный завод, в Восточное депо Краснодара отправлен трехсекционный трамвай трамвай. Его доставят примерно через четыре дня.

Фото: администрация Краснодара

- Это первый из четырех трехсекционных трамваев, которые поступят в краевой центр до конца года. Муниципальный контракт был заключен между администрацией Краснодара и Усть-Катавским вагоностроительным заводом 27 мая 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Трехсекционные трамвайные вагоны оснащены: системой кондиционирования воздуха, функцией «тепловая завеса» при отрытых дверях, оборудованием для маломобильных пассажиров, также системой Wi-Fi и USB-разъемами.

Фото: администрация Краснодара

Его максимальная вместимость - 303 пассажира. Мест для сидения - 48. Новые трехсекционные вагоны выпустят на маршруты № № 4, 5 и 20. На испытания и подготовку к выходу на линию понадобится около трех недель.

ИСТОЧНИК KP.RU