В Краснодаре пройдут Дни венгерского кино
Дни венгерского кино откроются в Краснодаре 17 декабря при поддержке министерства культуры Краснодарского края, Посольства Венгрии в РФ. Мероприятие пройдет уже в 12 раз в Кубанькино и познакомит зрителей с новинками проката, а также с классикой кинематографа.
17 декабря в 18:30 фестиваль начнут с музыкальной комедии «Гастрономия любви» режиссера Иштвана Мадарса. 18, 20 декабря продолжит программу анимационный нуар-фильм «Ограбление по Фрейду» режиссера Милорада Крстича. 19 декабря представят знаменитую драму «Мефисто» венгерского кинорежиссера Иштвана Сабо. 21 декабря зрители увидят документальный фильм «Гедеон Рихтер: Жизнь ради жизней».
22 декабря «Бродячие артисты» Пала Шандора завершат Дни венгерского кино.
- 17 и 22 декабря - вход свободный. В рабочие дни фильмы покажут в 19:00, в выходные в 18:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU