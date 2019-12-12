2019-12-12T09:03:45+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдут Дни венгерского кино

Мероприятие состоится уже в 12 раз в Кубанькино
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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Дни венгерского кино откроются в Краснодаре 17 декабря при поддержке министерства культуры Краснодарского края, Посольства Венгрии в РФ. Мероприятие пройдет уже в 12 раз в Кубанькино и познакомит зрителей с новинками проката, а также с классикой кинематографа.

17 декабря в 18:30 фестиваль начнут с музыкальной комедии «Гастрономия любви» режиссера Иштвана Мадарса. 18, 20 декабря продолжит программу анимационный нуар-фильм «Ограбление по Фрейду» режиссера Милорада Крстича. 19 декабря представят знаменитую драму «Мефисто» венгерского кинорежиссера Иштвана Сабо. 21 декабря зрители увидят документальный фильм «Гедеон Рихтер: Жизнь ради жизней».

22 декабря «Бродячие артисты» Пала Шандора завершат Дни венгерского кино.

- 17 и 22 декабря - вход свободный. В рабочие дни фильмы покажут в 19:00, в выходные в 18:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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