В Краснодаре в музее имени Коваленко 19 декабря пройдет лекция

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-12T10:05:00+03:00

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В Краснодаре открывается лекторий «Шедевры западноевропейского искусства в коллекции музея имени Коваленко».

Первое мероприятие состоится уже 19 декабря в 18:30. Посетителям расскажут об эсхатологическом сюжете в картине «Ад» Питера Брейгеля. На лекции будет представлена оригинальная картина художника 1616 года из фондов музея.

- Гости узнают о живописной технике и эстетике нидерландского искусства рубежа XVI–XVII веков, особенностях эсхатологических сюжетов, главные отличия Питера Брейгеля Младшего от его отца – Питера Брейгеля Старшего, художественную уникальность оригинальной картины «Ад» 1616 года, - сообщили в пресс-службе музея.

Необходима предварительная запись по телефону: 268-09-00. Стоимость билета - 150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU