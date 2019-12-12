В Краснодаре в музее имени Коваленко 19 декабря пройдет лекция
В Краснодаре открывается лекторий «Шедевры западноевропейского искусства в коллекции музея имени Коваленко».
Первое мероприятие состоится уже 19 декабря в 18:30. Посетителям расскажут об эсхатологическом сюжете в картине «Ад» Питера Брейгеля. На лекции будет представлена оригинальная картина художника 1616 года из фондов музея.
- Гости узнают о живописной технике и эстетике нидерландского искусства рубежа XVI–XVII веков, особенностях эсхатологических сюжетов, главные отличия Питера Брейгеля Младшего от его отца – Питера Брейгеля Старшего, художественную уникальность оригинальной картины «Ад» 1616 года, - сообщили в пресс-службе музея.
Необходима предварительная запись по телефону: 268-09-00. Стоимость билета - 150 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU