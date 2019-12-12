2019-12-12T10:16:39+03:00
Происшествия

Альфонс-мошенник оформил на девушку кредит во время курортного романа в Сочи и скрылся

Подозреваемого полицейские задержали в Челябинске
Александра ПОДУШКО
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Альфонс-мошенник оформил на девушку кредит во время курортного романа в Сочи и скрылсяАльфонс-мошенник оформил на девушку кредит во время курортного романа в Сочи и скрылсяФото: Архив "КП"
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В дежурную часть полиции Армавира обратилась местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что стала жертвой мошенника.

В июле девушка в социальной сети познакомилась с 25-летний парнем. Они договорились отдохнуть вместе в Сочи. В один из дней отпуска мужчина, воспользовавшись телефоном девушки, оформил кредит на ее имя. Получив карту, он обналичил деньги в одном из банкоматов. С крупной суммой молодой человек исчез.

Жительница Армавира поняла, что ее обманули и обратилась за помощью к полицейским.

- Информации о злоумышленнике практически не было. Это сильно затрудняло поиски. Подозреваемого задержали в Челябинске, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщает РИА «Регион online» со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Армавиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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