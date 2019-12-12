В Краснодаре туман внес коррективы в работу аэропорта

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-12T10:35:12+03:00

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В расписании Международного аэропорта Краснодар произошли изменения, связанные с туманом, который накрыл город еще вечером 10 декабря. По данным на 09:10 12 декабря на вылет задержано 11 рейсов: 7 - в Москву авиакомпаний «Азимут», Nordwind и S7 Airlines.

Изменили время вылетов рейсов в Екатеринбург и Прагу авиакомпании «Уральские авиалинии» и в Стамбул от «Турецких авиалиний».

- Ожидается, что все задержанные рейсы будут выполнены до 16:00 12 декабря. С пассажирами работают представители авиакомпаний, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Напомним, туман, который опустился на Краснодар вечером 10 декабря, нарушил работу аэропорта. В течение 11 декабря количество задержанных рейсов менялось. По данным на 20:40, на вылет было задержано 13 самолетов.

ВАЖНО!

Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.

ИСТОЧНИК KP.RU