СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-12T10:52:29+03:00

В Новороссийске местная жительница подозревается в покушении на мошенничество Фото: Архив "КП"

Она хотела присвоить себе 5,5 миллионов рублей [видео]

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Анапы. Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, 42-летний мужчина нашел объявление о продаже объекта недвижимости на улице Колхозной в городе-герое. Желая купить его, он связался с риэлтором. Недвижимость он хотел использовать в качестве гостиницы.

Риэлтор, сообщил, что земельный участок, на котором расположено строение, не допускает эксплуатацию для осуществления подобной деятельности. Он передал мужчине телефон 49-летней жительницы Анапы, которая якобы могла ему посодействовать в решении этого вопроса.

Представившись юристом, женщина пообещала помочь ему в переводе приобретаемого участка в иную категорию земель. Подозреваемая сообщила, что за 5,5 миллионов рублей договорится должностным лицам суда. Эти деньги женщина собиралась присвоить себе.

- О данном требовании мужчина сообщил в правоохранительные органы. 5 ноября в одном из кафе Новороссийска фигурантка встретилась с заявителем и получила от него 5,5 миллионов рублей. В этот момент ее задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили в пресс-службе УФСБ по краю.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/749292" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске задержали мощенницу.Видео: СКР по краю

ИСТОЧНИК KP.RU