Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с гибелью пилотов при крушении военного вертолета

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-12T11:16:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава региона Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с гибелью пилотов при крушении военного вертолета. Он направил телеграмму командиру 55 отдельного Севастопольского ордена Кутузова 2-й степени вертолетного полка Евгению Суходольскому.

– Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших, всему вертолетному полку, вам лично. Это невосполнимая потеря. Кубань скорбит вместе с вами,– говорится в соболезновании.

Как отметил Вениамин Кондратьев, подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко были профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу. Краснодарский край стал для них вторым домом, здесь живут их семьи.

Напомним, авиакатастрофа произошла в среду, 11 декабря, в 23:00. Вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет ночью в сложных метеорологических условиях. В какой-то момент он пропал с радаров, пилоты перестали выходить на связь. Вертолет не долетел всего двух километров до аэродрома.

В кабине вертолета находились два офицера — командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко. Оба они погибли.

На месте крушения борта спасатели рано утром, 12 декабря нашли «черные ящики». Их передали на расшифровку, которая и поможет установить точные причины авиакатастрофы. Также сейчас в Южном военном округе все полеты Ми-28 временно прекращены – до выяснения всех причин ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU