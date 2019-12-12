В Краснодаре на новогодних каникулах для детей пройдет квест безвредных советов

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-12T11:35:07+03:00

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Первоначальной задачей отряда «Лиза Алерт» был поиск пропавших, в основном детей. Затем к волонтерам стали обращаться за помощью в поисках и взрослых людей. А несколько лет назад зародилось идея: создать школу, обучающую тому, как не потеряться и защитить себя от опасностей. В Краснодаре зародилась традиция проводить квесты в предновогодние праздники.

- Совсем скоро Новый год, начнутся каникулы, поэтому 14 декабря 2019 года в 12.00 при поддержке мультимедийного исторического парка "Россия — моя история" «Школа «Лиза Алерт» состоится квест #БезвредныеСоветы. Регистрация обязательна, - написали в социальных сетях организаторы.

Фото: liza-alert-krasnodarskiy.timepad.ru

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте поискового отряда «Лиза Алерт». Оно пройдет по адресу: город Краснодар, улица Конгрессная 2. Также координаторы отметили, что регистрировать на квест необходимо только детей и строго по форме. Среди уточнений ещё то, что на каждого ребенка оформляется отдельный билет и в поле ФИО родителей нужно указать всех сопровождающих.

На занятиях инструкторы расскажут детям, как вести себя детям в той или иной ситуации и как вести себя тем, кто ищет ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU