В Сочи «Нива» упала в 50-метровый обрыв

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-12T11:41:44+03:00

Изменить размер текста: A A

12 декабря в 06:10 в Южный РПСО поступило сообщение, что на автодороге Дагомыс - Солохаул в районе села Верхнеерусское Лоо в обрыв упала «Нива». За рулем машины находился 32-летний молодой человек.

- В результате ДТП зажало мужчину и женщину. Прибыв на место происшествия, спасатели ЮРПСО вместе с «Кубань-СПАС» помогли пострадавшим. Их достали из автомобиля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

- Спасатели с помощью носилок и альпинистского снаряжения подняли водителя и пассажирку к медикам скорой помощи. Пострадавших с различными травмами госпитализировали, - добавили в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU