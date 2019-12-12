В Брюховецком районе местный житель хранил в деревянном шкафу марихуану

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-12T12:04:13+03:00

Ему грозит до трех лет тюрьмы

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Сотрудники полиции Брюховецкого района осмотрели дом 55-летнего мужчины. В его деревянном шкафу полицейские нашли три полимерных пакета и шесть газетных свертков с измельченной марихуаной, что подтвердила проведенная экспертиза. Также обнаружили стеклянную банку с частями растений, которые являются наркосодержащими.

- Подозреваемого доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее мужчина, обнаружив на приусадебном участке кусты конопли, оставил себе растение для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU