СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-12T12:18:10+03:00

В Анапе женщина незаконно оформила на себя квартиру умершего соседа Фото: Архив "КП"

Чтобы вступить в наследство, она использовала подложный договор дарения жилища

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В Анапе 61-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве. Женщина, используя подложный договор дарения квартиры, вступила в наследство своего умершего соседа. В государственные органы она принесла поддельный документ и зарегистрировала право собственности на помещение стоимостью более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

В документе, который она предоставила, значилось, что сосед оформил договор дарения через год после собственной смерти.

- В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 стати 159 УК РФ (Мошенничество). Ей грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU