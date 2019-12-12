2019-12-12T12:58:10+03:00
Общество

В Краснодаре аварийный дом по улице Дзержинского расселят в 2020

Это сделают по поручению главы города Евгения Первышова
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре аварийный дом по улице Дзержинского расселят в 2020. В муниципальную программу уже внесены соответствующие изменения. По поручению главы города Евгения Первышова переселение жильцов организуют за счет местного бюджета.

- Процедуру подготовки уже запустили, 30 ноября было опубликовано сообщение о планируемом изъятии земельного участка под домом. Тем, кто живет в муниципальном жилье, приобретут квартиры, собственникам помещений выплатят материальную компенсацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Многоквартирный дом по улице Дзержинского, 125/8 литер «А» в Прикубанском округе ранее принадлежал Министерству обороны РФ и был передан муниципалитету. Официально здание признано аварийным и подлежащим сносу в 2016 году.

По оценкам государственной экспертизы, сейчас состояние дома - критическое, он является опасным для проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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