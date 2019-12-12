На Кубани в колонию пронесли два пакета с наркотиками

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-12T13:10:04+03:00

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В ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю были обнаружены два полимерных пакета с наркотиками. Их выявили сотрудники колонии в ходе личного досмотра осужденного, возвращавшегося после свидания со своей супругой.

- Внутри одного из пакетов находился белый порошок, в другом - твердое вещество коричневого цвета с характерным запахом конопли. Экспертиза установила, что это был метилэфедрон и гашиш, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

По данному факту проводится проверка с целью установления лиц, причастных к организации канала доставки наркотических средств в исправительное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU