Аурен Хабичев назвал Краснодар «агрессивным городом»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-12T14:15:25+03:00

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Аурен Хабичев назвал Краснодар «брутальным и агрессивным городом». В своем блоге на платформе Яндекс Дзен он написал текст «Казаки и адыгейцы». Хабичев, среди прочего, упомянул, что при въезде в край висит «любопытный щит», который предупреждает гостей Кубани о том, что нужно уважать традиции казаков.

- Если честно, сообщение, адресованное гостям, меня немного поразило. Странно, что в 21 веке вообще возникают такие вот предупреждения. Казаки, традиции, обряды. Тогда, может, стоило при въезде расставить караульных? - пишет Хабичев, но добавляет к тексту, что, вероятно, «так и нужно жить - обособленно и без всякого мультикультурализма».

Текст прочло уже несколько тысяч человек, большинство - с неодобрением. Это несмотря на то, что автор подчеркнул, что любит Краснодар и часто сюда приезжает. Блогер восхищается ночной жизнью Краснодара, красивыми девушками, «классными ресторанами» и вкусной едой. Среди прочего, он, карачаевец по национальности, добавляет, что приезжает в Краснодар, чтобы отведать сала.

В разговоре с корреспондентом «КП»-Кубань» Хабичев отметил, что ему непонятно почему люди так отреагировали на его блог.

- Я бы хотел, чтобы мои подписчики замечали не только плохое, - сказал Аурен. - Ведь я написал, что люблю Краснодар. А то, что меня лично смутила табличка при въезде в Краснодарский край - это мои личные проблемы и необязательно переходить на личности, обзываться. Я пишу то, что вижу и чувствую и надеюсь, что мне никогда не придется писать так, чтобы удовлетворить запросы аудитории. Тогда можно сворачивать лавочку и вообще не писать.

Аурен Хабичев известен своими провокационными колонками в Газета.ру. Он - постоянный автор старейшего литературного журнала России «Новый мир» и лауреат престижной международной литературной премии от Русского ПЕН-центра. Его блог на платформе Яндекс.Дзен читает более ста тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU