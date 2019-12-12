2019-12-12T16:00:36+03:00
Общество

Казачий диктант можно будет написать дистанционно

Он состоится в субботу, 14 декабря
Ева МУР@kp_kuban
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На Кубани готовятся написать Казачий диктант. В субботу, 14 декабря, каждый ученик из казачьего класса, кадетского корпуса, групп в профучилищах будет писать задание с 10 до 11 часов.

Однако в полдень на сайте Союза кубанской молодежи откроется доступ для всех желающих поучаствовать в акции.

Казачий диктант будет состоять из 20-ти специализированных вопросов. Их подготовил институт развития образования Краснодарского края. Оцениваться работы будут по 100-балльной шкале. Для казачат-школьников итоговый балл может стать проходным при поступлении в кадетский корпус.

Результаты можно будет узнать на сайте Союза кубанской молодежи 16 декабря.

Напомним, мероприятие проводится уже второй год. В этом году ожидается, что участие в нем примут не менее 50 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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