2019-12-12T16:11:31+03:00
Общество

Впервые в России МТС организовала звонок из будущего

Собеседники из разных городов могли видеть друг друга в трехмерном изображении
Нина КУРЯШКИНА
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Фото: пресс-служба МТС.Фото: пресс-служба МТС.
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В Москве прошел первый в истории междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G. Организовала его компания МТС для участников «Недели Российского Интернета - RIW 2019».

Видеотрансляция состоялась с использованием сетей пятого поколения. Участники форума из московского центра международной торговли с собеседниками из Драмтеатра в Кронштадте обсудили перспективы развития цифровых технологий и варианты их применения в повседневной жизни. Во время звонка абоненты видели друг друга в голографическом трехмерном изображении – лазерной проекции, создавшей иллюзию реального присутствия.

Как сообщили организаторы телемоста, высокая скорость передачи данных и минимальные задержки в сетях 5G открывают перед пользователями неограниченные возможности в области обучения и развлечений. Более того, контент станет настолько прогрессивным, что смещение цифровой и физической действительности уже перестанет казаться фантастикой. В ближайшем будущем нас ждет доступная виртуальная и дополненная реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы.

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