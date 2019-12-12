В Краснодаре мужчину нашли мертвым в собственном гараже

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-12T20:03:33+03:00

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Трагедия произошла накануне утром в одном из гаражей во дворе многоэтажки на улице Рылеева в Краснодаре. Соседи, как обычно, заглянули к владельцу, чтобы поздороваться. Но обнаружили своего 30-летнего товарища мертвым. После этого очевидцы вызвали правоохранителей.

- Он жил в доме напротив гаража. Тесно с ним не общались, но знаю, что с супругой они воспитывали ребенка-инвалида. Часто видел, как он сына на коляске возит к врачу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» сосед погибшего мужчины Олег. – А не так давно что-то с ним произошло. С женой, кажется, разругались и даже разъехаться решили. Но ему идти было некуда. В итоге ночевал в собственном гараже. А вчера мужики его мертвым нашли. В машине уснул и не проснулся.

Сейчас стражи правопорядка проводят проверку. После заключения судмедэкспертов и причинах смерти, они примут решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU