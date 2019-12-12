В Госдуме обсудили проблемы психического здоровья детей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-12T17:11:40+03:00

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В Государственной Думе прошел «круглый стол» на тему: «Психическое здоровье детей. Проблемы и пути решения». Для обсуждения собрались депутаты, эксперты-психиатры, социологи, психологи, представители Минздрава и системы образования.

Одним из участников мероприятия был коммунист-депутат Н.И. Осадчий, представляющий в российском парламенте Краснодарский край. Он изложил для СМИ свое видение проблемы.

— Это – очень важная, но одновременно очень непростая тема, затрагивающая как вопросы биологии и наследственности, так и многие аспекты устройства жизни в современном российском обществе, – сказал депутат. – Ведь есть очевидный факт: количество психических расстройств растет с каждым годом, и чаще всего истоки таких заболеваний следует искать в начальном периоде жизни людей. И это не является «чисто медицинской» темой. Причин здесь, конечно, много. Это – неблагополучие в семьях, перегрузки и стрессы в школах, бесконтрольное погружение в Интернет-пространство, информационное давление со всех сторон…

А разве не влияют на психику детей, например, бесконечные шоу на центральных телеканалах, где сплошной крик, агрессия вплоть до драк? Если ребенок такое видит на экране, а рядом на диване еще сидят родители, то как ему отличить, где правильное поведение, где «норма», а где – отклонение от «нормы»?

Еще один блок проблем – это нехватка квалифицированных кадров во всех областях, которые соприкасаются с детством и юностью, а также плохое взаимодействие всех соответствующих государственных служб. Однако, по мнению Н.И. Осадчего, важнейшим фактором, способствующим психическому неблагополучию в обществе, является отсутствие положительной системы ценностных ориентиров, тотального общественного настроя на добро и созидание.

— Человек с детских лет должен понимать, ради чего он живет, с кого ему «делать жизнь»! В Советском Союзе уже дошколята объединялись в коллективы, а в начальных классах становились октябрятами, объединялись в «звездочки», потом – пионерские дружины и комсомольские отряды. И все эти коллективы – с четко определенными высокими общественными идеалами и целями. А нынешнее общество-рынок, уничтожив советские ценности, предлагает только одно – эгоистичное «потребление». Каждый предоставлен самому себе. Медицина и образование – это некие рыночные «услуги». Вот социальный фон, который в больших масштабах неизбежно ведет к деформации, деградации сознания взрослых и уродует психику детей, – подчеркнул Н.И. Осадчий.

Далее он продолжил: «Добавьте к этому общему фону и то, что может иметь место еще до рождения ребенка: алкоголизм и наркомания родителей, их плохое питание, – кстати, эти болезни тоже имеют ясную социальную природу: например, стрессы от безработицы и депрессии от отсутствия жизненной перспективы, – и становится очевидным, почему страдают дети!..»

— Вывод напрашивается: даже если предположить ситуацию, когда есть квалифицированные кадры и более высокий уровень медицины, – а этим, безусловно, необходимо заниматься, – все равно больших сдвигов к лучшему не произойдет, психическое здоровье само собой не наступит. Чтобы выйти из порочного круга, мы должны добиться системных перемен в общественных отношениях, перенаправить общество к идеалам справедливости и товарищества, к таким условиям, когда люди хотят жить и творить, – убежденно заявил депутат-коммунист.