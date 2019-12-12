На Кубани выросла добыча нерудных полезных ископаемых

СЕГОДНЯ 19:56 2019-12-12T19:56:41+03:00

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В Краснодарском крае с начала 2019 года почти на 10% выросла добыча нерудных полезных ископаемых. Об этом говорили на заседании региональной рабочей группы по развитию промышленности строительных материалов.

- В данный момент на территории Кубани функционируют 36 добывающих предприятий, где трудится свыше 3,2 тысяч человек. Песок, щебень, гравий, которые они добывают, используются региональными предприятиями строительной отрасли и промышленности. С начала 2019 года предприятия отрасли отгрузили продукцию почти на 3,5 млрд рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также прорабатывается возможность дополнительной поддержки региональных производителей строительных материалов. Им могут компенсировать часть затрат на транспортировку готовой продукции, в том числе той, которую отправляют на экспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU