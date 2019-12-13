В Горячем Ключе подросток из-за снюса на три дня попал в реанимацию
Жуткий случай произошел в Горячем Ключе. Школьник угодил в больницу после употребления жевательного табака. Об этом сообщили в городской администрации.
Причем парня госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Подросток провел в реанимации трое суток, - поясняют «КП» - Кубань» в мэрии. - Сейчас его перевели в психиатрический диспансер Краснодара с тяжелейшей формой психоза.
Медики бьют тревогу - употребление снюса стало новым модным веянием среди подростков. И активно распространяется.
- Снюс - это вид табачного изделия, который представляет собой измельченный увлажненный табак, - рассказывают медики. - Влияние этого вещества до конца не изучено. Но известно, что оно вызывает привыкание. При длительном употребление может спровоцировать рак, плохо повлиять на желудок. Этот табак создает также серьезные проблемы с зубами, они в буквальном смысле разрушаются.
Стоит сказать, подобный случай произошел и в Стерлитамаке. Там 11-летний ученик младших классов попал в реанимацию детской больницы с острым отравлением после употребления снюса. А неделю назад в Железногорске им отравились два школьника. Их откачали медики, полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU