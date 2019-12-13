2019-12-13T08:19:19+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе подросток из-за снюса на три дня попал в реанимацию

Сейчас школьника перевели в психдиспансер
Евгения СОРОКА
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«Снюс» запрещен в большинстве стран мира.«Снюс» запрещен в большинстве стран мира.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жуткий случай произошел в Горячем Ключе. Школьник угодил в больницу после употребления жевательного табака. Об этом сообщили в городской администрации.

Причем парня госпитализировали в тяжелом состоянии.

- Подросток провел в реанимации трое суток, - поясняют «КП» - Кубань» в мэрии. - Сейчас его перевели в психиатрический диспансер Краснодара с тяжелейшей формой психоза.

Медики бьют тревогу - употребление снюса стало новым модным веянием среди подростков. И активно распространяется.

- Снюс - это вид табачного изделия, который представляет собой измельченный увлажненный табак, - рассказывают медики. - Влияние этого вещества до конца не изучено. Но известно, что оно вызывает привыкание. При длительном употребление может спровоцировать рак, плохо повлиять на желудок. Этот табак создает также серьезные проблемы с зубами, они в буквальном смысле разрушаются.

Стоит сказать, подобный случай произошел и в Стерлитамаке. Там 11-летний ученик младших классов попал в реанимацию детской больницы с острым отравлением после употребления снюса. А неделю назад в Железногорске им отравились два школьника. Их откачали медики, полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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