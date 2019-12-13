2019-12-13T09:18:08+03:00
Общество

На набережной пляжа Ривьера идет масштабная реконструкция

Рабочие приступили к сносу старых построек
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ruФото: sochi.ru
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Преображения на набережной пляжа Ривьера коснутся верхнего и нижнего яруса.

- Сейчас рабочие начали сносить старые постройки и перекрытия в районе лодочной станции, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе администрации Сочи.

Также в мэрии добавили, что также зону пляжа расчистят от построек, чтобы открыть доступ и вид на море. Лестницу, ведущую к береговой линии, расширят, а находящиеся по обе стороны ларьки уберут.

Специалисты разработали единую концепцию реконструкции и благоустройства прибрежной территории. Сейчас документ находится на утверждении, после чего его представят жителям курорта.

Ранее «Комсомолка» сообщала про улучшение пассажирских перевозок к городу-курорту.

Скоростной поезд «Ласточка» с 9 декабря будет соединять Армавир и Сочи. Быстрая и комфортабельная «Ласточка» долетит за 6 часов 43 минуты. Стоимость билета – от 478 до 797 рублей. Со станции Армавир поезд будет отправлять в 06:07 три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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