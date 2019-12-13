Более 20 сельских дорог Сочи отремонтируют в 2020 году

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-13T09:45:25+03:00

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Полотно на сочинских дорогах обновят в рамках нацпроекта.

- Будут заасфальтированы улицы в сёлах: Каткова Щель, Верхнеармянское Лоо, Сергей-Поле, Беранда, Зубова Щель, Барановка в Лазаревском районе. В Хостинском районе это Пластунка, Краевско-Армянское, Верхний Юрт, Раздольное и Прогресс. В Адлерском районе будет отремонтирована улица Ярославская в селе Нижняя Шиловка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В этом году в рамках национального проекта в Сочи дорожное полотно обновили на 64 объектах, 25 из которых находятся в сёлах и аулах. Дорожники устранили просадки и выбоины, произвели ремонт верхнего слоя дороги из асфальтобетона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на набережной пляжа Ривьера идет масштабная реконструкция. Сейчас там рабочие сносят старые постройки и перекрытия в районе лодочной станции. Специалисты разработали единую концепцию реконструкции и благоустройства прибрежной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU