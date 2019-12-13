В Анапе горе-отец выплатил алименты после ареста машины
В Анапе должник вспомнил о своих обязанностях отца и заплатил алименты, когда захотел вернуть себе авто.
- Но прежде, чем справедливость восторжествовала, представителям закона пришлось немало поработать с должником, пробуждая его совесть, - рассказали приставы.
Дело в том, что мужчина на протяжении нескольких месяцев не выплачивал деньги на содержание ребенка, несмотря на то, что решение суда вступило в силу. Судебные приставы неоднократно предупреждали его об административной и уголовной ответственности. Но нерадивый отец, по всей видимости, думал, что все это шутки.
- Тем временем приставы нашли в собственности у мужчины автомобиль. На машину тут же наложили арест и передали на хранение в специализированную организацию, - говорят в УФССП по Краснодарскому краю.
Должник испугался, тут же нашел деньги и оплатил всю накопившуюся задолженность. 240 070 рублей перевели на счет матери ребенка. Лишь после этого арест с авто сняли.
ИСТОЧНИК KP.RU