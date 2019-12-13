2019-12-13T10:16:05+03:00
Общество

В Анапе горе-отец выплатил алименты после ареста машины

Своему ребенку мужчина задолжал 240 тысяч рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Анапе должник вспомнил о своих обязанностях отца и заплатил алименты, когда захотел вернуть себе авто.

- Но прежде, чем справедливость восторжествовала, представителям закона пришлось немало поработать с должником, пробуждая его совесть, - рассказали приставы.

Дело в том, что мужчина на протяжении нескольких месяцев не выплачивал деньги на содержание ребенка, несмотря на то, что решение суда вступило в силу. Судебные приставы неоднократно предупреждали его об административной и уголовной ответственности. Но нерадивый отец, по всей видимости, думал, что все это шутки.

- Тем временем приставы нашли в собственности у мужчины автомобиль. На машину тут же наложили арест и передали на хранение в специализированную организацию, - говорят в УФССП по Краснодарскому краю.

Должник испугался, тут же нашел деньги и оплатил всю накопившуюся задолженность. 240 070 рублей перевели на счет матери ребенка. Лишь после этого арест с авто сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Гоголя в Краснодаре установят запрещающие дорожные знаки
В Анапе подозреваемого в разбое мужчину поймали в Санкт-Петербурге
Роскомнадзор на базе пресс-центра "Комсомольской правды" - Кубань" рассказал о самых частых ошибках издателей
В новый год без долгов - хорошая примета: ПАО «ТНС энерго Кубань» объявляет акцию «Оплати долг без пени»
В Краснодарском крае построят новые развязки и пешеходные переходы
В 2020 году на Кубани снимут ограничения по программам для врачей
В Музыкальном микрорайоне Краснодара заасфальтируют дороги и построят ливневки
В Сочи проведут открытый турнир по армейскому рукопашному бою
В Юбилейном микрорайоне Краснодара строят новый спорткомплекс
Главный исполнительный директор ВТБ получил главную награду RETAIL FINANCE AWARDS
Жителя Новороссийска осудили за фиктивную регистрацию иностранных граждан
Аналитики Markswebb признали приложение Альфа-Банка лучшим в стране
В Анапе горе-отец выплатил алименты после ареста машины
В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске мужчину
Более 20 сельских дорог Сочи отремонтируют в 2020 году
На набережной пляжа Ривьера идет масштабная реконструкция
В Горячем Ключе подросток из-за снюса на три дня попал в реанимацию
На Кубани выросла добыча нерудных полезных ископаемых
Из Новороссийска в Баку начал ходить пассажирский поезд
Краснодарцы чаще всего покупают в Интернете новогодние украшения и гаджеты
На Кубани отметили День конституции РФ
Кубанский казачий хор почтит память бывших солистов концертом
В Госдуме обсудили проблемы психического здоровья детей
Для перевозки краснодарских школьников закупят новые автобусы
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
В Краснодаре мужчину нашли мертвым в собственном гараже