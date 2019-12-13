В Анапе горе-отец выплатил алименты после ареста машины

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-13T10:16:05+03:00

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В Анапе должник вспомнил о своих обязанностях отца и заплатил алименты, когда захотел вернуть себе авто.

- Но прежде, чем справедливость восторжествовала, представителям закона пришлось немало поработать с должником, пробуждая его совесть, - рассказали приставы.

Дело в том, что мужчина на протяжении нескольких месяцев не выплачивал деньги на содержание ребенка, несмотря на то, что решение суда вступило в силу. Судебные приставы неоднократно предупреждали его об административной и уголовной ответственности. Но нерадивый отец, по всей видимости, думал, что все это шутки.

- Тем временем приставы нашли в собственности у мужчины автомобиль. На машину тут же наложили арест и передали на хранение в специализированную организацию, - говорят в УФССП по Краснодарскому краю.

Должник испугался, тут же нашел деньги и оплатил всю накопившуюся задолженность. 240 070 рублей перевели на счет матери ребенка. Лишь после этого арест с авто сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU