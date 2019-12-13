Аналитики Markswebb признали приложение Альфа-Банка лучшим в стране

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-13T10:16:34+03:00

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Каждый год Markswebb проверяет мобильные приложения банков по 900+ параметрам: начиная с переводов между счетами и заканчивая созданием автоплатежей и открытием карт. Также эксперты принимали во внимание интервью со специалистами по онлайн-обслуживанию физлиц в банках и информацию из открытых источников.

По словам директора по цифровому бизнесу, члена правления Альфа-Банка Ивана Пяткова, мобильное приложение является основным каналом взаимодействия с клиентом и одна из целей финансовой организации – улучшать этот сервис. Благодаря усилиям специалистов доля активных «цифровых» клиентов в Альфа-Банке увеличилась с 68% до 80% в 2019 году. Высокая оценка Markswebb является еще одним подтверждением, что банк выбрал правильную стратегию развития, подчеркнул Пятков.

ИСТОЧНИК KP.RU