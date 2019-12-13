2019-12-13T10:52:43+03:00
Экономика

Главный исполнительный директор ВТБ получил главную награду RETAIL FINANCE AWARDS

Владимир Потапов удостоен награды «Тот самый мечтатель» за вклад в развитие розничного финансового рынка и следование идеалам профессии
Иван ЕГОРОВ
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Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ получил главную награду ХIII ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS, которую вручает журнал «The Retail Finance» за достижения в области финансового бизнеса в России.

Как отметили организаторы, Владимир Потапов удостоен награды «Тот самый мечтатель» за вклад в развитие розничного финансового рынка и следование идеалам профессии. Данная номинация является главной наградой премии, ее вручают человеку, который внес наибольший вклад в развитие розничного финансового бизнеса в России или воплотил наиболее инновационную идею в области розничных финансов. Получить ее можно лишь раз. В разные годы данную награду получали Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Олег Тиньков, Владимир Верхошинский, Михаил Задорнов и т.д.

В RETAIL FINANCE AWARDS 2019 приняли участие самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке России. В 2019 г. на получение премии было выдвинуто свыше 60 номинантов.

«Хочу поблагодарить организаторов премии и свою команду, которая сегодня, действительно, очень много делает для того, чтобы изменить инвестиционный рынок в нашей стране. Мы стараемся сделать его удобным, простым, понятным и прозрачным для розничного инвестора. Благодаря мобильному приложению «ВТБ Мои Инвестиции» открыть брокерский счет, пополнить его и начать вкладывать средства в ценные бумаги теперь можно всего за несколько минут. При этом инвестировать можно, начиная с самой маленькой суммы в тысячу рублей и меньше. Мы стараемся сделать так, чтобы инвестиции стали доступны всем, и верим, в будущем они станут неотъемлемой частью сбережений для каждой семьи», - отметил Владимир Потапов.

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