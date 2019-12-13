2019-12-13T11:37:32+03:00
Спорт

В Сочи проведут открытый турнир по армейскому рукопашному бою

Вход на соревнования свободный
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: sochi.ruФото: sochi.ru
Изменить размер текста:

Соревнования, посвящённые памяти Героя России Евгения Эпова, пройдут 22 декабря на базе спортивного клуба «Витамин».

- Планируется, что в мероприятии примут участие более 250 воспитанников военно-патриотических и военно-спортивных клубов Сочи, Геленджика, Краснодара, Санкт-Петербурга и других городов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Церемония открытия состоится 22 декабря в 15:00 часов по адресу: ул. Энергетиков, 7А. Вход на соревнования свободный, сообщают организаторы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае прошли региональные соревнования по фехтованию. За награды боролись более 100 спортсменов от 13 до 19 лет из Сочи, Краснодара, Армавира, Белореченского, Приморско-Ахтарского и Северского районов. По итогам победу в командном зачете на рапирах среди юношей и девушек одержали представители «Краснодар-2». В командном зачете на шпагах среди юниорок «золото» на счету «Краснодар-1».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Гоголя в Краснодаре установят запрещающие дорожные знаки
В Анапе подозреваемого в разбое мужчину поймали в Санкт-Петербурге
Роскомнадзор на базе пресс-центра "Комсомольской правды" - Кубань" рассказал о самых частых ошибках издателей
В новый год без долгов - хорошая примета: ПАО «ТНС энерго Кубань» объявляет акцию «Оплати долг без пени»
В Краснодарском крае построят новые развязки и пешеходные переходы
В 2020 году на Кубани снимут ограничения по программам для врачей
В Музыкальном микрорайоне Краснодара заасфальтируют дороги и построят ливневки
В Сочи проведут открытый турнир по армейскому рукопашному бою
В Юбилейном микрорайоне Краснодара строят новый спорткомплекс
Главный исполнительный директор ВТБ получил главную награду RETAIL FINANCE AWARDS
Жителя Новороссийска осудили за фиктивную регистрацию иностранных граждан
Аналитики Markswebb признали приложение Альфа-Банка лучшим в стране
В Анапе горе-отец выплатил алименты после ареста машины
В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске мужчину
Более 20 сельских дорог Сочи отремонтируют в 2020 году
На набережной пляжа Ривьера идет масштабная реконструкция
В Горячем Ключе подросток из-за снюса на три дня попал в реанимацию
На Кубани выросла добыча нерудных полезных ископаемых
Из Новороссийска в Баку начал ходить пассажирский поезд
Краснодарцы чаще всего покупают в Интернете новогодние украшения и гаджеты
На Кубани отметили День конституции РФ
Кубанский казачий хор почтит память бывших солистов концертом
В Госдуме обсудили проблемы психического здоровья детей
Для перевозки краснодарских школьников закупят новые автобусы
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
В Краснодаре мужчину нашли мертвым в собственном гараже