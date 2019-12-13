В Сочи проведут открытый турнир по армейскому рукопашному бою

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-13T11:37:32+03:00

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Соревнования, посвящённые памяти Героя России Евгения Эпова, пройдут 22 декабря на базе спортивного клуба «Витамин».

- Планируется, что в мероприятии примут участие более 250 воспитанников военно-патриотических и военно-спортивных клубов Сочи, Геленджика, Краснодара, Санкт-Петербурга и других городов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Церемония открытия состоится 22 декабря в 15:00 часов по адресу: ул. Энергетиков, 7А. Вход на соревнования свободный, сообщают организаторы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае прошли региональные соревнования по фехтованию. За награды боролись более 100 спортсменов от 13 до 19 лет из Сочи, Краснодара, Армавира, Белореченского, Приморско-Ахтарского и Северского районов. По итогам победу в командном зачете на рапирах среди юношей и девушек одержали представители «Краснодар-2». В командном зачете на шпагах среди юниорок «золото» на счету «Краснодар-1».

ИСТОЧНИК KP.RU