2019-12-13T12:36:55+03:00
Общество

В новый год без долгов - хорошая примета: ПАО «ТНС энерго Кубань» объявляет акцию «Оплати долг без пени»

Акция будет действовать с 2 декабря до 26 декабря 2019 года включительно
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань»Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань»
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ПАО «ТНС энерго Кубань» дарит щедрый предновогодний подарок своим потребителям – прощает должникам скопившиеся пени! Гарантирующий поставщик электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея объявляет о старте акции «Оплати долг без пени», в рамках которой клиенты компании смогут погасить задолженность за электроэнергию без оплаты начисленной пени. Акция будет действовать с 2 декабря до 26 декабря 2019 года включительно.

Для аннулирования 100% пени потребителям, имеющим дебиторскую задолженность за электрическую энергию, необходимо:

- оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым в этот же месяц, рассчитанное самостоятельно;

- оплатить долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря 2019 года.

Выполнившим указанные выше условия клиентам, независимо от величины пени за просроченные платежи, пеня будет аннулирована.

Стоит отметить, что условия проводимой акции не распространяются на граждан:

— оплативших в период проведения акции только текущее потребление декабря либо задолженность и начисленную пеню до 1 декабря 2019 года и после 26 декабря 2019 года;

— в отношении которых вступило в законную силу решение суда о взыскании задолженности по оплате за потребленную электроэнергию или поданы иски о взыскании задолженности.

По всем интересующим вопросам, в том числе и об имеющейся задолженности клиенты компании могут обратиться в Единый контактный центр ПАО «ТНС энерго Кубань» по телефону 8(861) 298-01-70 либо в ближайший Центр обслуживания клиентов.

Для оплаты задолженности по Акции возможно воспользоваться следующими способами совершения платежа:

- в «Личном кабинете потребителя» на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань»;

- в режиме онлайн на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» www.kuban.tns-e.ru;

- в кассах ЕИРЦ Краснодарского края;

- через офисы и банкоматы ПАО «Сбербанк России», а также систему «Сбербанк онлайн»;

- в офисах и банкоматах банков партнеров ПАО «ТНС энерго Кубань»;

- на производственном участке ПАО «ТНС энерго Кубань»;

- в АО «Почта России»;

- в терминалах QIWI, Sky Send.

Не упустите шанс сэкономить свои деньги и войдите в новый год без долгов!

С положением об акции можно ознакомиться здесь.

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