Роскомнадзор на базе пресс-центра "Комсомольской правды" - Кубань" рассказал о самых частых ошибках издателей
Представители ведомства провели в Краснодаре семинар-совещание
Пресс-центр "Комсомольской правды" - Кубань"
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В пресс-центре "Комсомольской правды" - Кубань" прошел семинар для региональных издателей с Роскомнадзором.
- Самые частые нарушения законодательства связаны с информацией о преступлениях против несовершеннолетних. И их необходимо донести до журналистов, издателей, телерадиовещателей, - прокомментировали в ведомстве.
Кроме того, поднимались узкопрофессиональные вопросы о предоставлении обязательного экземпляра и о выходных данных.
ИСТОЧНИК KP.RU