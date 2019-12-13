Роскомнадзор на базе пресс-центра "Комсомольской правды" - Кубань" рассказал о самых частых ошибках издателей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-13T12:54:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В пресс-центре "Комсомольской правды" - Кубань" прошел семинар для региональных издателей с Роскомнадзором.

- Самые частые нарушения законодательства связаны с информацией о преступлениях против несовершеннолетних. И их необходимо донести до журналистов, издателей, телерадиовещателей, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, поднимались узкопрофессиональные вопросы о предоставлении обязательного экземпляра и о выходных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU