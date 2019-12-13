В Анапе подозреваемого в разбое мужчину поймали в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-13T13:06:34+03:00

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы [видео]

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К анапским полицейским обратился житель Анапы. Мужчина признался, что выпивал вечером в парке вместе со своими знакомыми. В какой-то момент к ним подошла компания молодых людей и решила присоединиться.

- Один из новых знакомых попытался вытащить из моего кармана телефон. Я, естественно, возмутился! - рассказывал полицейским мужчина.

После чего между собутыльниками возникла ссора. В ход пошли кулаки. Злоумышленник избил мужчину, забрал все-таки у него телефон и банковскую карту, после чего скрылся.

Пострадавшего нашли без сознания прохожие, которые тут же вызвали скорую. С многочисленными ушибами и переломами его госпитализировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/749559" frameborder="0"></iframe> Полицейские Анапы задержали разбойника.

- Во время проверки была установлена личность предполагаемого злоумышленника и его местонахождение, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Им оказался 32-летний житель Санкт-Петербурга. Его задержали в северной столице и доставили в Краснодарский край.

После избиения и кражи он на blablacar добрался до Питера. А уже в Санкт-Петербурге арендовал автомобиль, в котором жил несколько недель, скрываясь от правоохранителей. Но надолго затаиться ему не удалось.

- Похищенный мобильный телефон вернули законному владельцу, - уточняют в краевом главке.

А на жителя Петербурга завели уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU