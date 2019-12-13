В Анапе подозреваемого в разбое мужчину поймали в Санкт-Петербурге
К анапским полицейским обратился житель Анапы. Мужчина признался, что выпивал вечером в парке вместе со своими знакомыми. В какой-то момент к ним подошла компания молодых людей и решила присоединиться.
- Один из новых знакомых попытался вытащить из моего кармана телефон. Я, естественно, возмутился! - рассказывал полицейским мужчина.
После чего между собутыльниками возникла ссора. В ход пошли кулаки. Злоумышленник избил мужчину, забрал все-таки у него телефон и банковскую карту, после чего скрылся.
Пострадавшего нашли без сознания прохожие, которые тут же вызвали скорую. С многочисленными ушибами и переломами его госпитализировали.
Полицейские Анапы задержали разбойника.
- Во время проверки была установлена личность предполагаемого злоумышленника и его местонахождение, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Им оказался 32-летний житель Санкт-Петербурга. Его задержали в северной столице и доставили в Краснодарский край.
После избиения и кражи он на blablacar добрался до Питера. А уже в Санкт-Петербурге арендовал автомобиль, в котором жил несколько недель, скрываясь от правоохранителей. Но надолго затаиться ему не удалось.
- Похищенный мобильный телефон вернули законному владельцу, - уточняют в краевом главке.
А на жителя Петербурга завели уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU