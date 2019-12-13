2019-12-13T15:34:46+03:00
Общество

В Музыкальном районе Краснодара начнут строить дороги

Проектные работы уже начались
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Музыкальный микрорайон Краснодара ждет ремонт дорог. В администрации краевого центра рассказали, что в ближайших планах реконструкция 12 участков.

- Это уже не просто проект на бумаге — мы вплотную подходим к началу их строительства. Подготовили необходимые проекты планировки и межевания территорий, до сих пор по многим участкам не было в принципе земельно-правовой документации. Сейчас переводим территории под дорогами в муниципальную собственность, чтобы мы могли их строить, — сказал мэр Евгений Первышов.

По словам главы краевого центра, долгожданная техника выйдет на улицы в следующем году. На завершающей стадии проектирование дороги на улице Сергея Есенина от Солнечной до Гомельской. А второй участок улицы будет спроектирован в следующем году.

- После того, как завершим проектирование, будем обращаться в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края с просьбой выделить финансирование. В следующем году при выделении средств сможем начать комплексный ремонт этих улиц, - сказал замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

Всего в перспективную схему строительства и ремонта вошли 12 улиц, все они будут асфальтированы, а на четырех пройдет полная реконструкция со строительством ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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