В Музыкальном районе Краснодара начнут строить дороги
Музыкальный микрорайон Краснодара ждет ремонт дорог. В администрации краевого центра рассказали, что в ближайших планах реконструкция 12 участков.
- Это уже не просто проект на бумаге — мы вплотную подходим к началу их строительства. Подготовили необходимые проекты планировки и межевания территорий, до сих пор по многим участкам не было в принципе земельно-правовой документации. Сейчас переводим территории под дорогами в муниципальную собственность, чтобы мы могли их строить, — сказал мэр Евгений Первышов.
По словам главы краевого центра, долгожданная техника выйдет на улицы в следующем году. На завершающей стадии проектирование дороги на улице Сергея Есенина от Солнечной до Гомельской. А второй участок улицы будет спроектирован в следующем году.
- После того, как завершим проектирование, будем обращаться в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края с просьбой выделить финансирование. В следующем году при выделении средств сможем начать комплексный ремонт этих улиц, - сказал замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.
Всего в перспективную схему строительства и ремонта вошли 12 улиц, все они будут асфальтированы, а на четырех пройдет полная реконструкция со строительством ливневой канализации.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»