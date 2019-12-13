2019-12-13T15:20:10+03:00
Общество

В Музыкальном микрорайоне Краснодара возведут ряд социальных объектов

Речь идет о школах, детсадах и поликлинике
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Представители мэрии краевой столицы встретились с жителями Музыкального микрорайона. В частности, обсудили строительство социальных объектов.

- На улице Солнечной располагается земельный участок площадью 11 тыс. 800 кв.м. В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на строительство поликлиники с привлечением средств инвестора. В 2020 году начнется возведение медучреждения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также запланировано строительство детского сада на 280 мест по ул. им. Петра Метальникова, 32 у нас отведен под детское дошкольное учреждение. Еще один детсад появится по адресу: ул. Московская, 112/1. Его возведение начнут в 2021 году. Помимо этого, на земельном участке по ул. им. Григория Пономаренко площадью 3 га, построят школу на 1550 мест. Сейчас идет строительство школы по ул. Изобильной на месте бывшего лагеря «Ивушка» , рассчитанной на 1100 учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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