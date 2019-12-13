2019-12-13T16:37:55+03:00
Общество

Антимомнопольная служба расследует дело АО «Краснодаргоргаз»

Организацию могут привлечь к ответственности за нарушение действующего законодательства
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба Краснодарского УФАС РоссииФото: пресс-служба Краснодарского УФАС России
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Краснодарский УФАС России рассматривает дело, возбужденное в отношении АО «Краснодаргоргаз». Организацию подозревают в нарушении действующего антимонопольного законодательства.

- АО «Краснодаргоргаз» ущемил интересы неопределённого круга потребителей в краевой столице путем необоснованного направления в адрес жителей оферт на заключение договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, понуждением по оплате до 01.04.2019, стоимости услуги, а также необоснованного установления на 2019 год платы за техническое обслуживание газового оборудования, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского УФАС России.

Кроме того, навязывание действий по принудительному заключению договоров со стороны АО «Крснодаргоргаз» привело к печальным последствиям. В частности, в августе прекратили поставки голубого топлива в жилые дома целого микрорайона – коттеджные поселки «Бавария», «Зеленая поляна», «Николино парк» и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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