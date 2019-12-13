В Законодательном собрании края Юрий Бурлачко вручил юным кубанцам главный документ гражданина– паспорт

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-13T17:08:37+03:00

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Обращаясь к школьникам, спикер ЗСК подчеркнул, что Конституция Российской Федерации является ядром всей правовой системы и определяет смысл и содержание других законов России. Глава кубанского парламента рассказал школьникам, что получение в 14 лет паспорта знаменует собой вступление молодых людей в новый, ответственный этап их жизни, это признание юношей и девушек полноправными гражданами Российской Федерации.

Паспорт, акцентировал Юрий Бурлачко, первый в жизни серьезный документ. Он подтверждает права. И напоминает об обязанности честно и добросовестно жить, учиться и работать на благо Родины, заботиться об укреплении ее мощи.

Начальник управления по вопросам миграции краевого МВД Ирина Безуглова отметила, что вручение паспортов в кубанском парламенте стало уже доброй традицией и поздравила ребят с получением первого документа, удостоверяющего личность, и основного документа страны. Она отметила, что паспорт даёт права, но и предусматривает обязанности, которые отражены в Конституции Российской Федерации, а также пожелала быть достойными гражданами России и своей малой родины – Кубани.

В завершении церемонии Юрий Бурлачко от имени депутатского корпуса поздравил всех с Днем Конституции России, а молодых людей со знаменательным событием. Председатель ЗСК пожелал ребятам успешной учебы, чтобы родители могли ими гордиться, а также напутствовал, чтобы, вступая во взрослую жизнь, молодые люди помнили об ответственности перед страной и с уважением, и с честью носили гордое звание – гражданин Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU