2019-12-13T17:38:46+03:00
Общество

На Кубани мужчина после ссоры с супругой сжег две машины

А в итоге теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Инцидент произошел в Лабинске. На одной из улиц города прохожие заметили два полыхающих авто. Очевидцы вызвали правоохранителей и спасателей, которые прибыли на место и потушили машины.

Эксперты сразу заявили - причиной возгораний стал поджог. Причем ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 90 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в поджоге машин, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - 26-летнего жителя Лабинска задержали дома, после чего доставили в отдел полиции.

Как оказалось, мужчина повздорил со своей супругой. Ссора настолько вывела его из себя, что он вышел во двор многоэтажки и поджог припаркованные автомобили. После чего он скрылся.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - добавляют в краевом главке.

Поджигателю грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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