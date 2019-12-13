2019-12-13T19:47:57+03:00
Экономика

На Кубани впервые вручат гранты «Агростартап»

Их получат 36 фермерских хозяйств
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае 36 предприятий АПК получат гранты «Агростартап». На эти цели выделят 104 млн рублей в рамках реализации приоритетного национального проекта.

- Свои заявки на участие в конкурсе подали почти 100 фермерских хозяйств, осуществляющих деятельность на территории региона. Предпочтение отдавали проектам, которые приносят наибольшую прибыль, создают рабочие места в сельской местности, а также соответствуют региональным приоритетам в АПК, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По итогам конкурса, наибольшее количество грантополучателей из Тбилисского, Кущевского и Северского районов. Они представили проекты в области животноводства, овощеводства, перерабатывающей промышленности. Благодаря их реализации до конца 2019 года удастся создать более 50 новых рабочих мест. Приблизительно на столько же увеличится количество объектов малого и среднего предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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