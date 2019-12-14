Краснодарские бегуны опять победили городской трамвай

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-14T12:53:03+03:00

В этот раз дистанция была длиннее и сложнее

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В Краснодаре 14 декабря прошел второй забег «Обгони трамвай». С городским электротранспортом соревновались 40 человек.

- Перед стартом для участников провели экскурсию по трамвайному депо, во время которой рассказали, как развивался этот вид городского транспорта в краевой столице, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

После этого новый вагон отправился из депо по маршруту №4. В нем ехали и 40 участников забега, которые буквально рвались в бой.

Когда трамвай прибыл на улицу Шевченко, спортсмены покинули вагон. Он направился дальше в направлении конечной остановки ТРК «Сити Центр». Бегуны, в свою очередь, проследовали по Ставропольской через Городской сад. За ними с интересом следили горожане, делясь видео в соцсетях.

Забег "Обгони трамвай" в Краснодаре2.

В итоге люди оказались быстрее - все бегуны прибыли к финишу раньше трамвая. Участником мероприятия наградили памятными медалями и грамотами. Планируется, что данное мероприятие станет ежегодным. В 2018-м бегуны соревновались с вагоном, следовавшим по маршруту №5. Тогда человек также смог одолеть машину.

Забег "Обгони трамвай" в Краснодаре1.

ИСТОЧНИК KP.RU