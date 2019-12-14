На Кубани будут развивать деловой туризм

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-14T14:12:27+03:00

Для этого сформируют базу площадок для проведения событийных мероприятий

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На Кубани сформируют базу данных, куда войдут все деловые площадки, функционирующие на территории региона. Это поможет им принимать больше всероссийских и международных мероприятий.

- На сегодняшний день Кубань является лидером среди регионов по развитию туристической отрасли. В 2018 году на курортах края отдохнули 17 млн человек, что является абсолютным рекордом, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент в регионе активно развивают деловой туризм. Для этого формируют базу данных, где будут собраны все деловые площадки, чтобы организаторы мероприятий могли с ней знакомиться при выборе мест проведения.

Стоит добавить, что с начала 2019 года Кубань посетили уже более 13,5 млн человек. В Краснодарском крае существуют такие направления туризма, как пляжный, морской, детский, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, событийный и аграрный.

ИСТОЧНИК KP.RU