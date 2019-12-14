В Краснодаре откроется главная «Рождественская ярмарка»

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-14T16:46:29+03:00

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В Краснодаре на Главной городской площади 21 декабря в 12:00 состоится торжественное открытие Рождественской ярмарки. Гостей мероприятия ждёт театрализованное шоу и хоровод у главной городской ёлки, а также парад Дедов Морозов.

- Ярмарка будет работать с 21 декабря до 8 января. Здесь можно будет приобрести новогодние деревья, сувениры и украшения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также будут работать торговые ряды, которые предложат гостям и жителям краевого центра мёд, орехи, сладости, грибы и ягоды и другие изделия. Помимо этого, можно будет перекусить в гостином дворике. На установленной сцене выступят известные кавер- и фолк-группы, творческие коллективы Краснодара.

Посетить Рождественскую ярмарку на Главной городской площади можно будет с 21 декабря по 8 января с 10.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU