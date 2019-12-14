2019-12-14T17:56:20+03:00
Общество

Антимонопольная служба следит за соблюдением права жителей Кубани на цифровое телевидение

Специалисты ведомства проводят регулярные мониторинги стоимости оборудования
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба Краснодарского УФАС РоссииФото: пресс-служба Краснодарского УФАС России
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В 2019 в России перешли с аналогового телевизионного вещания на цифровое. Это обеспечило прием на всей территории страны передач 20 каналов в высоком качестве.

- Поскольку к этим изменениям гражданам необходимо технически подготовиться - приобрести специальные приемники или цифровые приставки с тюнером DVD-T2, начиная с июня 2018 на всей территории сраны проводят мониторинги цен на пользовательское оборудование наиболее популярных и распространенных моделей с целью недопущения их необоснованного роста, -0 рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского УФАС России.

За период проведения мониторинга и по состоянию на сегодняшний день заявления физических, юридических лиц на действия торговых сетей, компаний–операторов связи, телевидения по вопросам подключения, отсутствия пользовательского оборудования, а также их стоимости в Краснодарское УФАС РФ, не поступали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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