2019-12-15T08:58:17+03:00
Авто

Объем дорожного фонда Краснодарского края увеличился вдвое за последние пять лет

В этом году отремонтировали 245 км трасс
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В 2019-м году дорожный фонд Краснодарского края составил почти 35 млрд рублей, что вдвое больше, чем в 2014-м году. За это время на карте региона появился 21 дорожный объект.

– Это 33 километра дорог и почти тысяча семьсот погонных метров искусственных сооружений – мосты, путепроводы и надземные пешеходные переходы, - сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Часть средств из фонда направляют на плановый ремонт дорог и ликвидацию последствий стихии.

Только в этом году отремонтировано 683 километра дорог и реконструировали девять мостов. Кроме того, на девяти оползневых участках построили подпорные стены.

- Значительная работа проведена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в регионе отремонтировано 133 объекта протяженностью 245 км, - отмечают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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