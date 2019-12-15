2019-12-15T09:15:53+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» обыграл «ПАРМУ» в последнем домашнем матче года

Непростой матч в «Баскет-Холле» завончился со счетом 83:75
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Локомотив-Кубань обыграть ПАРМУ Фото: ПБК Локомотив-КубаньЛокомотив-Кубань обыграть ПАРМУ Фото: ПБК Локомотив-Кубань
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«Локомотив-Кубань» провел последний матч в уходящем 2019. В рамках Единой лиги ВТБ в Краснодар приехала «ПАРМА» из Перми.

Гости с первых минут показали, что приехали на Юг за победой и выиграли стартовую четверть со счетом 25:16. По ходу этого сезона «красно-зеленые» с такими ударами справлялись не всегда, но в этот раз перелом наступил уже во втором игровом отрезке.

Пять очков подряд набрал Мантас Калниетис. На площадке впервые в сезоне появился Захар Ведищев, который был очень активен и сумел сделать точный трехочковый бросок. Уверенно действовал Алан Уильямс. На перерыв команды ушли при счете 38:37 в пользу «Локо».

В третьей четверти Алан Уильямс стал королем трехсекундной зоны как в нападении, так и в защите. У «ПАРМЫ» проблем краснодарцам доставил Мейерис, но Евгений Пашутин тайм-аутами возвращал игру под контроль «Локо».

В концовке краснодарцы не оставили шансов гостям и довели дело до уверенной победы и отпраздновали победу со счетом 83:75.

- Мы хорошо разобрали соперника, не смогли начать хорошо первую четверть, но сила нашей команды в том, что мы объединились и смогли показать характер, - прокомментировал исход матча наставник «Локо» Евгений Пашутин.

Уже через три дня команду ждет главный матч первой половины сезона. «Локомотив-Кубань» должен обыграть на выезде турецкий «Тофаш», чтобы продолжить борьбу за еврокубок. Матч состоится 17 декабря и начнется в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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