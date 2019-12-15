В Краснодаре задержан подозреваемый в стрельбе у ночного клуба «Винегрет»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-15T09:45:41+03:00

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Уроженец Чечни, устроивший стрельбу у входа в ночной клуб «Винегрет» в Краснодаре, задержан. Мужчина пять раз выстрелил из травматического пистолета в охранника заведения, который не пустил посетителя, уже имеющего скандальную репутацию.

29-летнего охранника доставили в больницу с травмами головы, предплечья, бедра и голени. Его жизнь спасли врачи Краевой клинической больницы №1.

Подозреваемый был объявлен в розыск и его удалось задержать. Им оказался уже судимый за вождение в нетрезвом виде уроженец Чечни. Его заключили под стражу, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU