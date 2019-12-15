2019-12-15T10:04:02+03:00
Общество

На автовокзале в Краснодаре в сумочке у пенсионерки нашли 16 патронов к пистолету Макарова

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Зачем ей коробка с патронами, женщина не объяснилаЗачем ей коробка с патронами, женщина не объяснила
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Стандартная процедура осмотра вещей через интроскоп на вокзале «Краснодар-2» оказалась для жительницы Туапсинского района серьезным испытанием.

58-летняя женщина поставила свою сумку на ленту, а на экране сотрудники обнаружили подозрительную коробку. Выяснилось, что пенсионерка везла не духи и помаду или подарки внукам, а 16 патронов к пистолету Макарова.

- Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов, максимальная санкция по этой статье – пять лет лишения свободы, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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