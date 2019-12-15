На автовокзале в Краснодаре в сумочке у пенсионерки нашли 16 патронов к пистолету Макарова
Стандартная процедура осмотра вещей через интроскоп на вокзале «Краснодар-2» оказалась для жительницы Туапсинского района серьезным испытанием.
58-летняя женщина поставила свою сумку на ленту, а на экране сотрудники обнаружили подозрительную коробку. Выяснилось, что пенсионерка везла не духи и помаду или подарки внукам, а 16 патронов к пистолету Макарова.
- Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов, максимальная санкция по этой статье – пять лет лишения свободы, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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